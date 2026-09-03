Selbstfahrender E-Bus rollt erstmals durch Tirol

Es ist fast 120 Jahre her, als im August 1907 mit der ersten Fahrt eines Postbusses von Neumarkt (Steiermark) nach Predazzo (Südtirol) auch in Tirol Mobilitätsgeschichte geschrieben wurde. Beim Europäischen Forum in Alpbach schlagen die ÖBB nun ein neues Kapitel im Geschichtsbuch auf. Erstmals in Österreich setzen sie einen E-Bus ein, der vollautomatisch fährt.