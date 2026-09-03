Erste Bewährungsprobe für Halper mit Traiskirchen

Es ist fix! Jürgen Halper ist der neue Trainer des FCM Traiskirchen. Seine Premiere könnte kaum brisanter sein: Bereits am Samstag (17.30 Uhr) trifft der Neo-Coach mit den Niederösterreichern im ÖFB-Cup auf Rekord-Cupsieger Austria Wien. Traiskirchen-Obmann Werner Trost war bei uns im TV-Studio zu Gast.