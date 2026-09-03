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„Erfahre Gegenwind“

Elliot Page: Trotz „Odyssee“ keine neuen Rollen

Society International
03.09.2026 15:00
Elliot Page spielte im Blockbuster „Die Odyssee“ mit. Neue Rollenangebote bleiben aber aktuell ...
Elliot Page spielte im Blockbuster „Die Odyssee“ mit. Neue Rollenangebote bleiben aber aktuell aus ...(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz einer Rolle in einem der erfolgreichsten Filme des Jahres, „Die Odyssee“, hat Schauspieler Elliot Page noch kein nächstes Projekt in Aussicht. Im Podcast „On Film... With Kevin McCarthy“ ging der Moderator McCarthy davon aus, dass Page nach dem Film unzählige Rollenangebote bekam. Aber Page entgegnete witzelnd: „Nein, Kevin, habe ich nicht. Also – wenn mich jemand anrufen möchte ...“

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Der Schauspieler sagte ironisch und schmunzelnd: „Ich weiß, ich erfahre gerade Gegenwind – weil ich Kanadier bin. Ich weiß nicht, worum es da geht ...“ Er würde gern gute Arbeit machen, so Page. „Es ist schwierig für mich, gerade gecastet zu werden.“

Der kanadische Schauspieler hatte im Dezember 2020 sein Coming-out als Transgender bekannt gegeben.

Hier können Sie sich den Ausschnitt aus dem Podcast-Interview von Elliot Page anschauen:

Dreh der „Odyssee“ war für Page „kathartisch“
McCarthy und Elliot Page unterhielten sich über seine vergangenen Rollen. Vor der „Odyssee“ spielte Page 2010 mit „Inception“ in einem weiteren Film von Regisseur Christopher Nolan mit – damals noch in der weiblichen Rolle der Ariadne.

„Ich hatte so eine großartige Zeit in diesem Film. Ich hatte so eine großartige Zeit mit Chris, aber ich habe mich persönlich sehr unwohl gefühlt“, sagte der Oscar-nominierte Schauspieler.

  Jetzt, da das nicht mehr so sei, könne er „vielleicht meine beste Leistung abrufen“. Die Arbeit in der „Odyssee“ nennt er „kathartisch“, der Drehschluss sei für ihn ein Moment gewesen, in dem sich ein Kreis geschlossen habe.

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Page spielte in der „Odyssee“ den jungen griechischen Soldaten Sinon, der einen entscheidenden Anteil an der List mit dem Tojanischen Pferd hat. Eine Oscar-Nominierung erhielt Page 2008 für die Rolle im Film „Juno“.

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