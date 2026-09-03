Elliot Page: Trotz „Odyssee“ keine neuen Rollen

Trotz einer Rolle in einem der erfolgreichsten Filme des Jahres, „Die Odyssee“, hat Schauspieler Elliot Page noch kein nächstes Projekt in Aussicht. Im Podcast „On Film... With Kevin McCarthy“ ging der Moderator McCarthy davon aus, dass Page nach dem Film unzählige Rollenangebote bekam. Aber Page entgegnete witzelnd: „Nein, Kevin, habe ich nicht. Also – wenn mich jemand anrufen möchte ...“