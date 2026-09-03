Wenn Radfahren zum Massentourismus wird

Der Drauradweg zwischen Innichen und Lienz zählt zu den beliebtesten Radrouten der Alpen – und wird im Sommer zum Besuchermagneten. Tausende Radfahrer rollen täglich von Süd-nach Osttirol, an Spitzentagen sind es fast 4000. Die „Radkrone“ hat den Selbsttest gemacht und erlebt, wie aus dem entspannten Radvergnügen ein gefährlicher Slalom werden kann.