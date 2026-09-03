Wenn Radfahren zum Massentourismus wird

Der Drauradweg zwischen Innichen und Lienz zählt zu den beliebtesten Radrouten der Alpen – und wird im Sommer zum Besuchermagneten. Tausende Radfahrer rollen täglich von Süd-nach Osttirol, an Spitzentagen sind es fast 4000. Die „Radkrone“ hat den Selbsttest gemacht und erlebt, wie aus dem entspannten Radvergnügen ein gefährlicher Slalom werden kann.
„Es ist in den Bergen im Sommer viel angenehmer als in Süditalien!“ Stefano kommt aus Neapel und ist mit seiner Familie radelnd am Drauradweg unterwegs – mit Citybike und ohne Helm.
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