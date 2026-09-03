Benko: „Das Geld fließt nicht aus der Steckdose“

Offiziell bemühen sich René Benko und seine Rechtsberater nicht erst seit dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe um die Erzählung, der Konzern-Gründer sei seit 2013 doch nur mehr Berater gewesen, nicht mehr Geschäftsführer. Der Rat des mittlerweile 49-jährigen Tirolers sei in der intransparenten Unternehmensgruppe breit gefragt gewesen. Doch die Rolle des faktischen Machthabers werde Benko zu Unrecht zugeschrieben.