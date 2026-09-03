Benko: „Das Geld fließt nicht aus der Steckdose“

Laut aktuellen Ermittlungen soll sich Signa-Gründer René Benko 2009 selbst einen Dienstvertrag ausgestellt haben – samt einer saftigen Bonusregelung. Der Kontrakt lief auch nach dem Rücktritt des Finanzjongleurs als Geschäftsführer im Jahr 2013 weiter. Erst 2021 erfolgte eine Änderung. Die „Krone“ kennt die Details.
Offiziell bemühen sich René Benko und seine Rechtsberater nicht erst seit dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe um die Erzählung, der Konzern-Gründer sei seit 2013 doch nur mehr Berater gewesen, nicht mehr Geschäftsführer. Der Rat des mittlerweile 49-jährigen Tirolers sei in der intransparenten Unternehmensgruppe breit gefragt gewesen. Doch die Rolle des faktischen Machthabers werde Benko zu Unrecht zugeschrieben.
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