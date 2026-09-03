Influencer-Flut bei US Open sorgt für Wirbel

Disneyland? „Dieses Wort mag ich nicht“

Bei den US Open werden die Aktivitäten abseits des Platzes immer weiter ausgebaut. „Wir werden zahlreiche Möglichkeiten für Spieler, Kinder und Erwachsene bieten, herzukommen und verschiedenste Erfahrungen zu sammeln“, sagte Craig Tiley, Chef des verantwortlichen US-Verbands. Die US Open sollen das „Tennis-Disneyland“ werden, kündigte er an. Schlüssel zur Kommunikation sind auch Influencer als Multiplikatoren, alleine 15 bis 20 von ihnen sollen Berichten zufolge Inhalte direkt für die US Open kreieren.