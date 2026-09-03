Rapid verleiht Offensivspieler zum TSV Hartberg

„Guten Klub für ihn gefunden“

„Wir haben für Andrija Radulović eine Möglichkeit gesucht, damit er in der laufenden Saison möglichst viel Spielpraxis, die wir ihm bei uns nach aktuellem Stand bei uns nicht in Aussicht stellen können, sammeln kann“, erklärte Geschäftsführer Markus Katzer in der Presseaussendung des Klubs den Grund für die Leihe. „Ich freue mich, dass wir mit dem TSV Hartberg, bei dem schon viele Spieler ihre Entwicklung in eine positive Richtung bringen konnten, einen guten Klub für ihn finden konnten.“