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„Braucht Spielpraxis“

Rapid verleiht Offensivspieler zum TSV Hartberg

Fußball National
03.09.2026 13:25
Andrija Radulović schließt sich leihweise dem TSV Hartberg an.
Andrija Radulović schließt sich leihweise dem TSV Hartberg an.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am letzten Tag der Übetrittszeit in Österreich verleiht der SK Rapid den Offensivspieler Andrija Radulović zum Liga-Konkurrenten TSV Hartberg. Dort soll der 24-Jährige „Spielpraxis sammeln“ und „zu alter Stärke zurückfinden“.

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Radulović erzielte sechs Tore in 38 Spielen für den SK Rapid. 2025 holten ihn die Wiener für 1,1 Millionen Euro vom serbischen Klub FK Vojvodina. Zuletzt war der ehemalige montenegrinische Internationale für ein halbes Jahr nach Israel zu Hapoel Haifa ausgeliehen. Nun soll der 24-Jährige in Hartberg Spielpraxis sammeln und sich in der österreichischen Bundesliga integrieren.

Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer
Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer(Bild: GEPA)

„Guten Klub für ihn gefunden“
„Wir haben für Andrija Radulović eine Möglichkeit gesucht, damit er in der laufenden Saison möglichst viel Spielpraxis, die wir ihm bei uns nach aktuellem Stand bei uns nicht in Aussicht stellen können, sammeln kann“, erklärte Geschäftsführer Markus Katzer in der Presseaussendung des Klubs den Grund für die Leihe. „Ich freue mich, dass wir mit dem TSV Hartberg, bei dem schon viele Spieler ihre Entwicklung in eine positive Richtung bringen konnten, einen guten Klub für ihn finden konnten.“

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