Verletzungen am Kopf! Sorgen um Olympiasiegerin

Mentale Probleme

Vor allem mental spüre sie die Auswirkungen des Autounfalls. „Psychisch ist da einfach irgendetwas, da spielt sich wirklich etwas ab“, haderte die US-Amerikanerin mit den dadurch entstandenen Problemen. Bei dem Star-Event in Ungarn wollte die Olympiasiegerin von 2024 voll angreifen. „Das Timing ist wirklich unglücklich. Ich bin gerade auf dem Höhepunkt meines Trainings. Ich bin so schnell wie noch nie zuvor. Ich bin so stark wie noch nie zuvor“, rechnete sich die 27-Jährige gute Chancen aus.