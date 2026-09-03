Verletzungen am Kopf! Sorgen um Olympiasiegerin

Sorgen um Weitsprung-Star Tara Davis-Woodhall. Die 27-Jährige war in einen Verkehrsunfall verwickelt, erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und mehrere Wunden am Körper. Doppelt bitter: Bereits kommende Woche finden die „Ultimate Championships“ in Budapest statt – die Teilnahme der Olympiasiegerin ist fraglich.
Der Unfall passierte vergangene Woche auf einem Parkplatz, als ein entgegenkommendes Auto in ihren Wagen fuhr und frontal mit der Olympiasiegerin kollidierte. „Wir waren beide mit etwa 30 Kilometer pro Stunde unterwegs. Viel mehr kann ich über den Unfall nicht sagen, aber es ist sehr beängstigend“, erinnerte sich Davis-Woodhall an die Situation. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.
„Habe Glück gehabt“
Auf Instagram zeigte die 27-Jährige nun das Ausmaß des Unfalls. Körperlich gehe es ihr bereits besser, auch wenn die Teilnahme an den erstmals ausgetragenen „Ultimate Championships“, bei denen ausschließlich die besten Leichtathleten der Welt antreten, noch fraglich sei. „Ich habe Glück und bin gesegnet, dass ich noch am Leben bin und keine lebensbedrohlichen Verletzungen davongetragen habe“, so die Weitspringerin.
Mentale Probleme
Vor allem mental spüre sie die Auswirkungen des Autounfalls. „Psychisch ist da einfach irgendetwas, da spielt sich wirklich etwas ab“, haderte die US-Amerikanerin mit den dadurch entstandenen Problemen. Bei dem Star-Event in Ungarn wollte die Olympiasiegerin von 2024 voll angreifen. „Das Timing ist wirklich unglücklich. Ich bin gerade auf dem Höhepunkt meines Trainings. Ich bin so schnell wie noch nie zuvor. Ich bin so stark wie noch nie zuvor“, rechnete sich die 27-Jährige gute Chancen aus.
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