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Wenn Social Media zum Fitnesscoach wird

Sport-Mix
03.09.2026 13:40
Von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen begeistert Tennisspieler Alex Kastler seine ...
Von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen begeistert Tennisspieler Alex Kastler seine Follower für seinen Herzenssport Tennis.(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Alex spielt Tennisturniere gegen seine Follower, andere zeigen Sixpacks, Bestzeiten und perfekte Sportroutinen. Aber welcher Social-Media-Content führt wirklich dazu, dass wir im gesunden Ausmaß Spaß und Motivation am Sport finden? Swipe nach unten ⬇️

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Welcher Sportler kennt es nicht? Man öffnet Instagram und beginnt sich durch den Feed zu scrollen. Sofort taucht ein Sportvideo nach dem anderen auf. Perfekte Körper, neue Bestzeiten, harte Workouts und Menschen, die scheinbar jeden Tag ihre Trainingsroutine durchziehen. Ein Swipe nach dem anderen. Eine Caption nach der anderen:

Bei welchem dieser Posts würde man selbst seine Spotschuhe anziehen?Denn genau hier wird es interessant. Social Media kann Sport entweder unerreichbar oder plötzlich sehr nahe wirken lassen. „Wenn wir andere Menschen beim Sport beobachten, können Prozesse des Modelllernens angestoßen werden. Das heißt, dass wir ein Verhalten sehen und es als attraktiv oder erstrebenswert erleben“, erklärt Sportpsychologe Georg Hafner.

Und zwischendurch poppen Videos des jungen Tennisspielers Alex Kastler auf, der seine Community tagtäglich an seinem Leben teilhaben lässt.

Der Trick ist nicht Perfektion
Genau hier setzt Alex an. Einmal geht es um Profi-Tennis, dann über allgemeine Tennis-Tipps und zwischendurch lockern lustige Alltagssituationen seinen Feed auf. Außerdem hat er eine Videoserie gestartet, in der er 11er gegen Follower spielt. Ein Elfer im Tennis ist ein kurzes Match, bei dem die Spieler bis elf Punkte spielen. Wer die Punkte zuerst erreicht und dabei mindestens zwei Punkte Vorsprung hat, gewinnt das Spiel.

Und das Format geht auf. „Ich erhalte täglich neue Anfragen für 11er-Spiele. Das ist echt ein großartiges Gefühl, wenn man sieht, dass man so viele Menschen für Tennis begeistern kann“, freut sich Alex. Manchmal braucht es eben keine 120 Prozent, um Menschen für Bewegung zu motivieren, sondern einfach eine gute Idee.

Zitat Icon

„Auch für Influencer ist es wichtig, dass Sport  bewusst auch einmal ohne Smartphone stattfindet. Nur für sich, um die intrinsische Motivation zu stärken.“

Johanna Constantini, Klinische- und Sportpsychologin

Johanna Constantini
Johanna Constantini(Bild: Birgit Pichler)

„Hier wird die Selbstwirklichkeitserwartung angesprochen, also das Gefühl ‘Ich kann das auch schaffen‘. Durch ein realistisches Vorbild steigt die Motivation dann wie von selbst“, so Hafner. Sozialer Vergleich könne allerdings frustrierend wirken, wenn außergewöhnliche Leistungen und perfekte Körper als leichte Zielerreichung wahrgenommen würden. Daher sollte jeder gut darauf achten, welchen Sportlern oder Influencern man folgt und von welchen Inhalten man sich beeinflussen lässt.

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