Wenn Social Media zum Fitnesscoach wird

Der Trick ist nicht Perfektion

Genau hier setzt Alex an. Einmal geht es um Profi-Tennis, dann über allgemeine Tennis-Tipps und zwischendurch lockern lustige Alltagssituationen seinen Feed auf. Außerdem hat er eine Videoserie gestartet, in der er 11er gegen Follower spielt. Ein Elfer im Tennis ist ein kurzes Match, bei dem die Spieler bis elf Punkte spielen. Wer die Punkte zuerst erreicht und dabei mindestens zwei Punkte Vorsprung hat, gewinnt das Spiel.