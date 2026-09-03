Smartphone-Aufsatz spürt versteckte Kameras auf

Der Hintergrund: Versteckte Kameras werden zunehmend in alltäglichen Umgebungen wie Hotels, Ferienwohnungen oder Toiletten entdeckt. Herkömmliche mobile Detektoren arbeiten häufig nach einem einfachen Prinzip: Nutzerinnen und Nutzer suchen mit bloßem Auge nach hellen Reflexionen, die auf eine Kameralinse hindeuten könnten. Dies könne allerdings zu Fehlalarmen führen, weil auch Metall-, Glas- oder glänzende Kunststoffoberflächen Licht reflektieren, wie die Hochschule in einer Mitteilung festhält.