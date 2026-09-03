Severin Trogbacher: „Bruckner als Wiegenlied“

Am Freitag, 4. September, hat dieses Projekt im Rahmen des Brucknerfestes Premiere, ab 18 Uhr spielt Trogbacher auf Plätzen beim Brucknerhaus.

Und wie ein Straßenmusiker wird er anschließend an bestimmten Tagen im September (bis 27. 9.) u.a. am Taubenmarkt, im Seniorenzentrum, in der Jugendkulturbox oder auf der Aussichtsplattform am Pöstlingberg spielen.