Prüflinge wollten schwindeln: 18 Monate gesperrt

Im Zusammenhang mit der Führerscheinprüfung gilt seit Dienstag eine neue Regelung. Konkret heißt es im Gesetzestext dazu: „Wer bei der theoretischen Prüfung unerlaubte technische Hilfsmittel (in der Regel, Minikameras, Mobiltelefone, Kopfhörer etc.) einsetzt, um sich von dritten Personen helfen zu lassen, wird für 18 Monate für weitere Prüfungen gesperrt.“ Strafbar macht sich freilich auch derjenige, der eine derartige Hilfe anbietet, organisiert und durchführt.