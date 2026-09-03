Schüler will eigene Wohnung: Müssen Eltern zahlen?

Wenn es um Jugendschutz und Fürsorge geht, hat das Gesetz so manche Überraschung parat – sowohl für Kinder, die glauben, sich von ihrem Geburtstagsgeld kaufen zu können, was sie nur wollen. Aber auch für Mama und Papa, die sich mit Ausziehplänen eines Schülers konfrontiert sehen. Wie es rechtlich ausschaut, lesen Sie hier!