Frau tot in Wohnung: Festnahme im Familienumfeld

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Ein Mann konnte von den Beamten nach Eintreffen rasch festgenommen werden. Blutüberströmt, wie Augenzeugen berichten. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, stellt die Exekutive klar. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere stark frequentierte Schanigärten. Die Gäste haben von der Bluttat jedoch nichts mitbekommen.