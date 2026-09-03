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Bluttat in Graz

Frau tot in Wohnung: Festnahme im Familienumfeld

Steiermark
03.09.2026 14:13
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Eine schreckliche Bluttat ereignete sich am Donnerstag in Graz: Eine Frau wurde in einer Wohnung in der Innenstadt getötet. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend blutüberströmt von der Polizei festgenommen.

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Gegen 12.40 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag aufgrund eines offensichtlichen Gewaltdelikts in eine Wohnung in die Grazer Innenstadt gerufen, konkret im Bereich des Tummel- und Bischofplatzes. „Eine Frau ist verstorben. Der Tatverdächtige dürfte aus dem familiären Umfeld stammen“, sagte Polizei-Sprecher Sabri Yorgun vor Ort zur „Krone“.

Keine Gefahr für die Öffentlichkeit
Ein Mann konnte von den Beamten nach Eintreffen rasch festgenommen werden. Blutüberströmt, wie Augenzeugen berichten. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, stellt die Exekutive klar. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere stark frequentierte Schanigärten. Die Gäste haben von der Bluttat jedoch nichts mitbekommen.

Polizeisprecher Sabri Yorgun: „Tatverdächtiger aus familiären Umfeld“
Polizeisprecher Sabri Yorgun: „Tatverdächtiger aus familiären Umfeld“(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz
Die Polizei am Tatort am Grazer am Bischofplatz(Bild: Jürgen Fuchs)

Motiv noch völlig unklar
Tathergang und -waffe sind ebenso unklar wie das Motiv. „Zur Motivlage können wir noch wenig sagen, weil die Einvernahme noch nicht stattgefunden hat“, bittet Yorgun um Geduld. Zahlreiche schwarze SUVs parken vor dem Gebäude – die Ermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

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Es ist bereits der vierte Frauenmord in diesem Jahr in der Steiermark, der 22. in Österreich. Dazu wurde vor wenigen Wochen im nicht weit von Graz entfernten Kumberg eine Achtjährige von ihrem Vater getötet.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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