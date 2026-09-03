Hatten Sie schon Probleme mit Ihrem Navi?

Festgefahrene Tonnen-Kolosse in engen Gassen, blockierte Waldwege oder hunderte Meter im Rückwärtsgang auf der Landstraße: Immer öfter führen fehlerhafte GPS-Daten und mangelhafte Routenplaner Lkw-Fahrer in brenzlige Sackgassen. Ein Ärgernis für Anrainer – und ein echtes Sicherheitsrisiko. Haben Sie auch schon solche Problemsituationen mit Navis erlebt?
Fahrzeuge, die eigentlich auf die Autobahn gehören, landen plötzlich auf schmalen Wanderwegen oder in historischen Ortskernen, wo jede Wendemöglichkeit fehlt. Schuld daran sind meist Standard-Navigationsgeräte, die nicht für den Schwerverkehr ausgelegt sind oder veraltete Kartendaten nutzen. Die Folgen sind oft stundenlange Straßensperren, beschädigte Hausmauern und genervte Anwohner. Obwohl es längst spezielle Lkw-Navis gibt, die Durchfahrthöhen, Gewichtsaspekte und Straßenbreiten berücksichtigen, kommt es im Alltag immer wieder zu schweren Pannen.
Ihre Meinung ist gefragt
Haben Sie selbst schon einmal miterlebt, wie sich ein Lkw hoffnungslos verfahren hat? Oder mussten Sie als Autofahrer oder Anrainer schon die Konsequenzen aus einer solchen Navi-Panne ausbaden? Sind die modernen Routenplaner für den großen Verkehr überhaupt noch verlässlich? Diskutieren Sie mit uns und schreiben Sie Ihre Erfahrungen in die Kommentare!
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