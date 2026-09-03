Hatten Sie schon Probleme mit Ihrem Navi?

Ihre Meinung ist gefragt

Haben Sie selbst schon einmal miterlebt, wie sich ein Lkw hoffnungslos verfahren hat? Oder mussten Sie als Autofahrer oder Anrainer schon die Konsequenzen aus einer solchen Navi-Panne ausbaden? Sind die modernen Routenplaner für den großen Verkehr überhaupt noch verlässlich? Diskutieren Sie mit uns und schreiben Sie Ihre Erfahrungen in die Kommentare!



