Christina Stürmer: Neuer Konzerttermin in Linz

Lichtblick für die Fans von Christina Stürmer: Nach der Absage des ausverkauften Open-Air-Heimspiels in Linz, gibt der Posthof nun den Ersatztermin bekannt. Und es bleibt dabei: Bereits gekaufte Tickets behalten ihr Gültigkeit.
Die Enttäuschung der Fans von Christina Stürmer war groß, als vorige Woche das Open-Air-Konzert der gebürtigen Linzerin auf der FrischLuft-Bühne beim Posthof abgesagt werden musste.
Der Grund war die angekündigte Unwetter- und Gewitterlage in Oberösterreich, wegen der das Konzert nicht durchgeführt werden konnte.
Doch nun gibt es endlich grünes Licht: „Wir haben soeben mit Freitag, 11. Juni 2027 den Ersatztermin für das Konzert von Christina Stürmer bestätigen können“, heißt es aus dem Posthof. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.
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