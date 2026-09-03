Taranteln sind im Herbst wieder auf Wanderschaft

Im Herbst sind in Österreich wieder Südrussische und Schwarzbäuchige Taranteln unterwegs, häufig auch in Wohngebieten nahe Häusern, Gärten und Garagen. Männchen suchen nach Partnerinnen, Weibchen bevorzugt nach geeigneten Winterquartieren. Trotz ihrer imposanten, haarigen Erscheinung heißt es bei eventuellen Sichtungen: keine Panik!
Besonders an milden Herbsttagen kann es laut Naturschutzbund passieren, dass sich die Achtbeiner in Gebäude verirren. Wer eine Tarantel im Haus findet, sollte sie nicht verletzen oder töten, sondern vorsichtig mit einem Glas oder Behälter einfangen und wieder ins Freie setzen.
Der Naturschutzbund bittet darum, Sichtungen über naturbeobachtung.at zu melden, damit die Verbreitung der Tiere dokumentiert werden kann.
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