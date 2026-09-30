Jüngster Sterbehilfe-Fall: Kind war zwei Jahre alt

Kind mit Medikamentencocktail von Leiden erlöst

Das Kind habe täglich mehrfach epileptische Anfälle ertragen müssen. Arzt und Eltern seien überzeugt gewesen, dass es unerträglich litt und keine Hoffnung mehr bestand. Nach langer Beratung der Eltern und dem Einholen einer Zweitmeinung wurde schließlich der Entschluss gefasst, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das Kind erhielt Infusionen von mehreren Medikamenten, durch die der junge Patient in einen tiefen Dämmerzustand fiel und verstarb.