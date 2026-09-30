Hitzesommer zeigt: Bauern müssen umdenken

Der Hitzesommer zeigt, wie stark Tirols Landwirtschaft unter den klimatischen Veränderungen leidet und welche Folgen das für Bauern, Tiere und Ernte haben kann. Die Bilanz zeigt: Dieser Sommer war besonders schwierig.
Es war ein Sommer geprägt von Hitze und Trockenheit. Und dementsprechend stellte auch der Sommer 2026 die heimische Land- und Forstwirtschaft vor Herausforderungen. Zu wenig Regen und trockene Böden ließen die Erträge schrumpfen und machten das Futter knapp.
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