Wie Nahversorger am Land eine Zukunft haben können

Was passiert, wenn der letzte Greißler im Ort zusperrt? Für viele ländliche Gemeinden geht es dabei um die unmittelbare Versorgung vor der eigenen Haustür, die immer mehr zur Herausforderung wird. Welche Lösungen es laut der WKÖ dafür geben könnte ...
In ländlichen Regionen ist das Ladensterben ein bekanntes Phänomen. Gemeinden klammern sich oft an den letzten Greißler – mit ihm droht auch die einzige Einkaufsmöglichkeit im Ort zu verschwinden. Die Gründe dafür sind vielfältig, darunter fehlende Nachfolge bei Pensionierung, hohe Personalkosten oder preissensible Konsumenten.
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