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„Symbolischer Euro“: Traditionsklub wohl gerettet

Fußball International
30.09.2026 11:37
Sportlich war der Absturz nicht mehr abzuwenden, aber immerhin gibt es jetzt einen ...
Sportlich war der Absturz nicht mehr abzuwenden, aber immerhin gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer.(Bild: AFP)
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Von krone Sport

Wichtiger Durchbruch für den französischen Traditionsverein Girondins Bordeaux. Mit dem britischen Investmentfonds Park Bench ist offenbar eine Übernahme um einen „symbolischen Euro“ vereinbart worden. 

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Wegen Zahlungsunfähigkeit ist der ehemalige französische Meister derzeit landesweit gesperrt. Durch die Übernahme soll sich das nun bald ändern und der drohende Boykott des Traditionsvereins abgewendet werden. 

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Wie Girondins Bordeaux mitteilt, erfolgte der Kauf durch Park Bench „für einen symbolischen Euro mit Übernahme der Schulden.“ Die neuen Eigentümer werden in den nächsten Tagen von der „regionalen Kontroll- und Managementkommission der Liga“ angehört werden. 

Erst nachdem das Gremium auch den Etat für die Saison genehmigt hat, darf der Klub, der mittlerweile ohnehin in die sechste Liga abgestürzt ist, wieder in der Liga antreten. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für den stolzen Verein, bei dem einst etwa Zinedine Zidane spielte. 

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