Schwerer Rückschlag! ÖSV-Talent erneut verletzt

Nach ihrem Sturz war die junge Tirolerin unmittelbar für weitere Untersuchungen nach Österreich zurückgekehrt. Dabei hat sich der erste Verdacht bestätigt. „Die 20-Jährige hat sich erneut das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Die Tirolerin wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert“, teilt der ÖSV mit.