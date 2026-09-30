Schwerer Rückschlag! ÖSV-Talent erneut verletzt

Bittere Nachrichten aus dem Ski-Trainingslager im chilenischen El Colorado. ÖSV-Juwel Maja Waroschitz hat sich bei einem eigentlich „unspektakulären Sturz“ im Riesentorlauf-Training eine schwere Knieverletzung zugezogen, wie der ÖSV in einer Aussendung bestätigt.
Nach ihrem Sturz war die junge Tirolerin unmittelbar für weitere Untersuchungen nach Österreich zurückgekehrt. Dabei hat sich der erste Verdacht bestätigt. „Die 20-Jährige hat sich erneut das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. Die Tirolerin wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert“, teilt der ÖSV mit.
Besonders bitter: Erst vor knapp zehn Monaten hat sich die Jugend-Olympiasiegerin bei einem Europacup-Rennen eine schwere Verletzung im linken Knie zugezogen und musste anschließend lange pausieren. Jetzt also der erneute Rückschlag für die ÖSV-Nachwuchshoffnung.
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