Online-Modehändler Shein kämpft mit Gewinneinbruch

Shein produziert seine Kleidung in China und vertreibt sie außerhalb der Volksrepublik. Das Unternehmen bringt täglich mehrere Tausend neue Kleidungsstücke seiner zehn Marken auf den Markt, die ausschließlich über die eigene Website verkauft werden. Es hat zudem ein System entwickelt, um die Produktion rasch an die Nachfrage anzupassen. Dadurch liegt der Anteil unverkaufter Ware nach eigenen Angaben durchgängig im niedrigen einstelligen Prozentbereich.