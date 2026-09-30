„Für ein Foul muss hier sehr viel passieren“

Warum vor dem Nations-League-Spiel gegen Irland beim Stadion in der Hauptstadt Dublin die höchste Sicherheitsstufe herrscht. Welcher rot-weiß-rote Legionär für Österreichs Gastspiel auf der Insel zuversichtlich ist. Plus: welcher Teamtormann sein ehemaliger Mitspieler ist.
Leider unmöglich, die Sicherheitsvorkehrungen wurden extrem raufgefahren – hier kommt heute niemand rein!“ Der Blick des obersten Bosses der Dutzenden Sicherheitskräfte machte klar, dass das Gespräch vor dem Aviva-Stadion mit der „Krone“ damit beendet war.
Zweimal spielte Österreich bisher im umgebauten, hufeisenförmigen Oval mit 51.700 Sitzplätzen – die im Norden von vier auf einen Stock schrumpfen.
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