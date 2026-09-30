Kühlste Lava-Welt könnte Atmosphäre besitzen

Planet besitzt vermutlich Atmosphäre

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Planet offenbar über eine Atmosphäre verfügt, die seine Tagseite kühlt, indem sie das Licht seines Sterns reflektiert und diese Wärme im Wesentlichen auf die Nachtseite des Planeten umleitet. Obwohl es also heiß genug ist, um eine Lava-Welt zu sein, ist es die kühlste, die jemals mit einer Atmosphäre entdeckt wurde.