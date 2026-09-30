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Kühlste Lava-Welt könnte Atmosphäre besitzen

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30.09.2026 12:08
Illustration: Der Exoplanet HD 3167 b ist eine Supererde, die Hinweise auf eine Atmosphäre ...
Illustration: Der Exoplanet HD 3167 b ist eine Supererde, die Hinweise auf eine Atmosphäre zeigt.(Bild: NASA)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Astronomen haben einen neuen Exoplaneten entdeckt, der alle Erwartungen übertrifft. Bei dem Himmelskörper handelt sich um sogenannte eine Lava-Welt, die jedoch kalt ist. So kühl, dass sie sogar eine Atmosphäre besitzen könnte, so die Forscher.

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Forscher entdeckten eine mit Lava bedeckte Supererde dem Katalognamen HD 3167 b, die einen 154 Lichtjahre entfernten Stern umkreist. Sie umkreist ihr Zentralgestirn so eng, dass ein „Jahr“ auf diesem Planeten (also eine Umrundung seiner Sonne; Anm.) nur einen Erdentag dauert.

Kleinste bis dato gefundene Lava-Welt
Aber HD 3167 b ist nicht nur ein mit Lava bedeckter Gesteinsplanet – er ist auch die kleinste Lava-Welt, die Forscher je gefunden haben. Und dennoch ist es ihm gelungen, seine Atmosphäre zu bewahren.

„Das Überraschende daran ist: Je näher ein Gesteinsplanet seinen Stern umkreist, desto schwieriger sollte es eigentlich sein, eine Atmosphäre zu behalten, da er vom Sternwind bombardiert wird und mehr hochenergetische Photonen vom Stern erhält. Aber es scheint, dass viele dieser Lava-Welten dies dennoch tun“, wird Mitautor Edwin Kite in einer Erklärung der University of Chicago zitiert.

Mithilfe von James-Webb-Teleskop entdeckt
Gelungen ist der Fund des Lava-Planeten mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops, das den Planeten im mittleren Infrarotlicht erfassen kann, wodurch die Forscher die Temperaturen des Planeten abschätzen und feststellen konnten, ob es Anzeichen für eine Atmosphäre gibt.

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Planet besitzt vermutlich Atmosphäre
Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Planet offenbar über eine Atmosphäre verfügt, die seine Tagseite kühlt, indem sie das Licht seines Sterns reflektiert und diese Wärme im Wesentlichen auf die Nachtseite des Planeten umleitet. Obwohl es also heiß genug ist, um eine Lava-Welt zu sein, ist es die kühlste, die jemals mit einer Atmosphäre entdeckt wurde.

Einblick in die frühe Erdentstehung 
„Diese Planeten sind zu heiß für Leben, aber durch ihre Untersuchung können wir Rückschlüsse auf die Prozesse ziehen, die für andere Gesteinswelten von Bedeutung sind“, so Kite. „Wir glauben, dass die frühe Erde einer Lava-Welt sehr ähnlich ausgesehen haben könnte“, so der Forscher weiter.

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