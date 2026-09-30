Irlands verrückte Skipiste macht fit für Kitzbühel

Die „Krone“ besuchte den „Skiclub of Ireland“, etwa 30 Autominuten südlich von Dublin – wo Schnee sehr rar ist, Matten für den Untergrund sorgen, ganz viel Herzblut werkt und eine astreine Technik gefragt ist: „Wir haben einen Trainer, der fast 90 ist“, erzählt Helferin Rosemary.
„Wer hier heil runter kommt, hat auch in Kitzbühel kein Problem“, grinst Gerhard in seinem oberösterreichischen Dialekt, erklärt: „Hier bei uns ist mehr Technik gefragt, die Matten verzeihen viel weniger als der Schnee.“ Rund eine halbe Autostunde südlich von Dublin, wo die dichten Häuserreihen der malerischen Natur weichen, befindet sich der „Skiclub of Ireland“. Der größte seiner Art im Land, künstlich angelegt.
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