Irlands verrückte Skipiste macht fit für Kitzbühel

„Wer hier heil runter kommt, hat auch in Kitzbühel kein Problem“, grinst Gerhard in seinem oberösterreichischen Dialekt, erklärt: „Hier bei uns ist mehr Technik gefragt, die Matten verzeihen viel weniger als der Schnee.“ Rund eine halbe Autostunde südlich von Dublin, wo die dichten Häuserreihen der malerischen Natur weichen, befindet sich der „Skiclub of Ireland“. Der größte seiner Art im Land, künstlich angelegt.