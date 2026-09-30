Triebwerksausfall könnte Mondmissionen verzögern

Damit soll sichergestellt werden, dass die USA noch vor China, das eine bemannte Landung auf dem Erdtrabanten für 2030 anstrebt, auf den Mond zurückkehren. Die komplexen Raptor-Triebwerke von SpaceX hatten bereits bei früheren Flügen Probleme bereitet. So zündete bei dem zwölften Testflug im Mai ein Triebwerk nicht wie geplant.