Ab Oktober Erleichterung bei digitalen Rechnungen

Ab 1. Oktober können Unternehmen Rechnungen verstärkt digital, etwa per E-Mail oder App, ausstellen. Die Belegpflicht bleibt bestehen. Zur Verhinderung von Steuerbetrug sind verstärkte Kontrollen geplant.
Die digitale Rechnung ist freiwillig, Papierrechnungen sind weiterhin möglich und müssen auf Wunsch von Kunden ausgestellt werden. Unternehmen müssen zudem weiterhin sicherstellen, dass Kunden ihre Rechnung auch tatsächlich mitnehmen – egal ob in Papierform oder digitaler Form. „Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt“, so Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).
Finanzpolizei plant Schwerpunktkontrollen
Zum Start des digitalen Belegs will das Amt für Betrugsbekämpfung Schwerpunktkontrollen in dem Bereich durchführen. Einen speziellen Fokus will die Finanzpolizei auf bargeldintensive Branchen legen.
Umwelt schützen
Auch der Umwelt soll durch die Einschränkung von Papierrechnungen geholfen werden. „Laut Schätzungen werden täglich rund 1.500 Kilometer Rechnungen in Österreich ausgedruckt. Mit der jährlichen Menge kann die gesamte Stadt Steyr mit Rechnungen zugedeckt werden“, schreibt das Ministerium.
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