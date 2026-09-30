Ab Oktober Erleichterung bei digitalen Rechnungen

Die digitale Rechnung ist freiwillig, Papierrechnungen sind weiterhin möglich und müssen auf Wunsch von Kunden ausgestellt werden. Unternehmen müssen zudem weiterhin sicherstellen, dass Kunden ihre Rechnung auch tatsächlich mitnehmen – egal ob in Papierform oder digitaler Form. „Denn nur die Mitnahme der Rechnung garantiert, dass der geleistete Steuerbetrag auch richtig ankommt“, so Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).