Endlich! VSV-Kapitän gibt nach 308 Tagen Comeback

Exakt 308 Tage nach seinem Kreubandriss bei der 4:5-Niederlage in Vorarlberg im November 2025 kehrt Alexander Rauchenwald in den VSV-Kader zurück. Beim Auswärtsspiel am Mittwoch in Szekesfehervar wird er mit Andersson und Cramarossa eine Linie bilden. „Endlich. Es war eine Achterbahnfahrt. Ich hätte jeden Gegner fürs Comeback genommen. Es ist immer schwer, egal gegen wen du spielst“, betont der 33-Jährige.