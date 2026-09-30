Endlich! VSV-Kapitän gibt nach 308 Tagen Comeback

Eine lange Leidenszeit und „Achterbahnfahrt“ ist für Alexander Rauchenwald am Mittwoch endlich vorbei. Beim Gastspiel in Szekesfehervar gibt der VSV-Kapitän nach Kreuzbandriss das lang ersehnte Comeback. Am Dienstag lernten er und seine Teamkollegen auch schon Neo-Boss Oliver Bergauer kennen.
Exakt 308 Tage nach seinem Kreubandriss bei der 4:5-Niederlage in Vorarlberg im November 2025 kehrt Alexander Rauchenwald in den VSV-Kader zurück. Beim Auswärtsspiel am Mittwoch in Szekesfehervar wird er mit Andersson und Cramarossa eine Linie bilden. „Endlich. Es war eine Achterbahnfahrt. Ich hätte jeden Gegner fürs Comeback genommen. Es ist immer schwer, egal gegen wen du spielst“, betont der 33-Jährige.
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