„Ich habe mich verändert – zum Positiven!“

Bei Innsbruck war er 2022/23 ICE-Hockey-League-Topscorer und -MVP, musste aber wegen „interner Vorfälle“ gehen. Nun dockte der bald 34-jährige Kanadier Brady Shaw, der im Frühjahr wieder in Innsbruck unterschrie bei den Black Wings an, hat eine Klausel im Vertrag, dass er sich an den Verhaltenskodex halten muss. Der geläuterte (ehemalige) Skandal-Boy vorm Spiel am Mittwoch bei Ex-Klub Budapest über: