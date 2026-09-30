„Ich habe mich verändert – zum Positiven!“

2023 war er in der ICE Hockey League MVP, musste Innsbruck aber wegen „interner Vorfälle“ verlassen. Nun dockte Brady Shaw bei den Black Wings an, mit denen er Mittwoch auf Ex-Klub Budapest trifft. Zuvor sprach die „Krone“ mit dem geläuterten Skandalboy über Fehltritte, den geänderten Lebenswandel, das bald erwartete Baby und seine Ziele mit Linz.
Bei Innsbruck war er 2022/23 ICE-Hockey-League-Topscorer und -MVP, musste aber wegen „interner Vorfälle“ gehen. Nun dockte der bald 34-jährige Kanadier Brady Shaw, der im Frühjahr wieder in Innsbruck unterschrie bei den Black Wings an, hat eine Klausel im Vertrag, dass er sich an den Verhaltenskodex halten muss. Der geläuterte (ehemalige) Skandal-Boy vorm Spiel am Mittwoch bei Ex-Klub Budapest über:
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