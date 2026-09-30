September brachte endlich Regen – aber nicht genug

Temperaturen über 30 Grad, viel Sonnenschein, aber endlich – wenn auch immer noch zu wenig – Regen: Der September in Österreich hatte eine extrem lang anhaltende, hochsommerliche Phase. Die Trockenheit im ganzen Land ist damit immer noch problematisch.
Am 8. September 2026 wurden an der Geosphere-Austria-Messstation Pottschach (NÖ) 34,7 Grad registriert. Einen Tag später wurde die 30 Grad-Marke zum letzten Mal übertroffen. Somit stellten 171 von rund 280 aktiven Wetterstationen der Geosphere Austria einen neuen Jahresrekord an Hitzetagen (mindestens 30,0 Grad) auf.
„Die alten Stationsrekorde wurden im Schnitt um 25 Prozent übertroffen. Die meisten Hitzetage im September – nämlich fünf – gab es in Güssing (B) und Bad Radkersburg (ST)“, bilanzierte Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik.
Ab 10. September normalisierten sich die Temperaturen, dennoch war es der 14.-wärmste September in der 260-jährigen Messgeschichte. Trotzdem gab es bereits die ersten Werte unter null Grad an bewohnten Orten: An der Geosphere Austria-Station Schwarzau/Freiwald in Oberösterreich wurden am 23. September minus 4,4 Grad gemessen.
Regelmäßiger Regen, aber nicht genug
Nach drei extrem trockenen Sommermonaten fiel im September endlich wieder regelmäßig Regen. Dennoch betrug das Niederschlagsdefizit minus 26 Prozent. „Zumindest verschärfte sich die allgemein vorherrschende Dürre nicht weiter, aber die dringend notwendigen intensiven und großflächigen Niederschläge blieben auch im September aus“, betonte Orlik.
Weiterhin sehr trocken blieb es im September in Vorarlberg, der Arlbergregion und im Tiroler Außerfern sowie vom Salzburger Tennengau bis ins Burgenland und weiter bis ins südliche Wiener Becken. Die Niederschlagsdefizite betrugen hier 50 bis 70 Prozent.
Bad Radkersburg trockenster Ort Österreichs
Trockenster Ort Österreichs im September 2026 war das steirische Bad Radkersburg mit einem Niederschlagsdefizit von 75 Prozent. In Unterkärnten und Teilen Osttirols summierte sich hingegen ein Niederschlagsplus von 15 bis 20 Prozent.
Im September dominierte in Österreich Hochdruckwetter. Das heißt: wenig Bewölkung, viel Sonnenschein. Im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 schien die Sonne um 25 Prozent mehr. Noch sonniger war zuletzt nur der September 2023 mit einem Sonnenscheinplus von 44 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.