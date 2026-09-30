Heftiger Widerstand stoppt Agri-PV-Projekt

Agri-Photovoltaik-Anlagen boomen. Die auf dem Feld angebrachten Solarmodule fangen Sonne ein, dazwischen können Tiere grasen. Für Bauern bedeutet diese Initiative eine Einkommensquelle durch Sonnenstrom. Eine intelligente Doppelnutzung, die, wie berichtet, auch ein Landwirt am Sonnenplateau Treffenboden oberhalb von Gmünd geplant hatte.