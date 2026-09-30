Plötzlich rutscht Gordon Kritik an Tuchel heraus

In der 47. Spielminute hatte Alexander-Arnold den Ball perfekt in den gegnerischen Sechzehner geflankt, von wo ihn Gordon per Kopf ins Netz der Tschechen flankte. „Nur wenige Spieler haben die Fähigkeiten, Technik und den Mut, womöglich einen Fehler zu machen und diese Flanke zu versuchen. Deswegen ist er so gut, und ich wollte unbedingt mit ihm spielen aus diesem Grund“, lobte Gordon den Real-Verteidiger nach dem Spiel für dessen Zuspiel, um anschließend auf die schwierigen Monate des 27-Jährigen einzugehen.