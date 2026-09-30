Experten warnen: „Mücken als chronische Bedrohung“

Tigermücke wandert nach Norden

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), die beispielsweise das Dengue-Fieber oder das Chikungunya-Virus übertragen kann, „breitet sich in Europa pro Jahr um 60 Kilometer weiter nach Norden aus“, berichtete der Umwelt-Epidemiologe Jan Semenza. Dabei spiele nicht nur der Klimawandel eine Rolle, sondern auch Kraftfahrzeuge, auf oder in denen die Insekten mitreisen. Lokale Ausbrüche von Dengue und Chikungunya treten dann zwar erst später auf, werden aber noch schneller immer weiter nördlich festgestellt, mit einer Ausbreitung von 120 Kilometern pro Jahr, erläuterte der unter anderem an der Universität Heidelberg tätige Forscher.