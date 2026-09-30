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„Nicht wirtschaftlich“

Neuburger stoppt Produktion von Fleischalternative

Oberösterreich
30.09.2026 08:00
Neuburger produziert in Ulrichsberg seit 2023 die vegetarischen Fungi Pads auf Pilzbasis – bis ...
Neuburger produziert in Ulrichsberg seit 2023 die vegetarischen Fungi Pads auf Pilzbasis – bis jetzt.(Bild: Neuburger)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Das Mühlviertler Familienunternehmen Neuburger, bekannt vor allem für seinen Leberkäse, stellt die Fertigung seiner vegetarischen Alternative ein. Der Grund: Das Produkt ist einfach nicht rentabel. Für die Produktionshalle gibt es jedoch bereits Zukunftspläne, verrät der Chef.

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Das Familienunternehmen Neuburger ist vor allem für sein Fleischprodukt bekannt: den Leberkäse, der laut Werbeslogan niemals so genannt werden darf. Doch seit Jahren bemühen sich die Mühlviertler auch um vegetarische Alternativen – nur klappen will es damit bisher nicht so recht.

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