Verdächtige Männer vor Schule von Harrys Kindern!

Das Herzogspaar von Sussex ist Ende August nach sechs Jahren in den USA mit den Kindern in einen kleinen Ort in den Cotswolds gezogen. Die Kinder sollen laut des Prinzen eine englische Schulbildung erhalten. Außerdem wird berichtet, dass der Prinz nicht nur seine Invictus Games im nächsten Jahr in seiner Heimat koordinieren will, sondern auch an einer filmischen Doku zum 30. Todestag seiner Mutter Diana im nächsten Jahr arbeitet.