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Sicherheits-Schock!

Verdächtige Männer vor Schule von Harrys Kindern!

Royals
30.09.2026 12:15
Riesensorgen für Harry und Meghan! Verdächtige Männer sollen die Schule ihrer Kinder Archie und ...
Riesensorgen für Harry und Meghan! Verdächtige Männer sollen die Schule ihrer Kinder Archie und Lilibet stundenlang ausgekundschaftet haben!(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz Harry und Herzogin Meghan erleben den nächsten Albtraum. An der Schule ihrer Kinder Archie und Lilibet ist es zu einem beunruhigenden Sicherheitsvorfall gekommen. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, die rund um das Gelände beobachtet worden sein sollen.

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Wie britische Medien berichten, könnten internationale Paparazzi-Fotografen gewesen sein. Der Vorfall hat die Sorgen des Paares um die Sicherheit ihrer Kinder massiv verstärkt.

Schule stundenlang ausgekundschaftet!
Die beiden Männer sollen mit Rucksäcken unterwegs gewesen sein und sich über mehrere Stunden in der Nähe der Schule aufgehalten haben. Zeugen berichteten, die Verdächtigen hätten das Gelände regelrecht ausgekundschaftet. Die Männer hätten „über mehrere Stunden Aufklärungsarbeit betrieben“. Demnach seien sie mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen und hätten die Umgebung der Schule genau beobachtet. Erst danach seien sie wieder davongefahren.

Das Fahrzeug soll ein Mietwagen gewesen sein. Nachdem das Kennzeichen an die Polizei weitergegeben worden war, sollen die Ermittler die Reservierung überprüft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei angeblich ein Führerschein entdeckt, der einem internationalen Fotografen gehören soll. 

Nach Schulwechsel erst zwei Wochen in Schule
Archie und Lilibet besuchen die neue Schule erst seit rund zwei Wochen. Zuvor hatten die Sussexes ihre Kinder von ihrer bisherigen englischen Schule genommen.

Der Grund war ebenfalls ein Sicherheits-Schock! Die privaten Sicherheitskräfte der Familie konnte nicht garantieren, sie im Schulverkehr zu schützen. Sie waren die Strecke zwar in den Sommerferien abgefahren, beim Schulstart wurden sie jedoch vom Elternverkehr überrascht, als sie im Konvoi mit den Sussexes zur Schule fuhren und von ihnen abgeschnitten wurden. 

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Kampf um Polizeischutz
Prinz Harry verlangt vom britischen Staat Polizeischutz, der ihm bisher aber nicht gewährt wurde. Der neue Vorfall soll bereits an das Sicherheitsgremium RAVEC weitergeleitet worden sein. Bei der Behörde wird derzeit geprüft, welche Sicherheitsmaßnahmen Harry und Meghan bei Aufenthalten in Großbritannien erhalten sollen.

Der Prinz hat die derzeitige Unterstützung der Behörden bereits scharf kritisiert. Die Familie verfüge lediglich über die Telefonnummer eines polizeilichen Ansprechpartners. Für Harry ist das „null Sicherheit“.

Das Herzogspaar von Sussex ist Ende August nach sechs Jahren in den USA mit den Kindern in einen kleinen Ort in den Cotswolds gezogen. Die Kinder sollen laut des Prinzen eine englische Schulbildung erhalten. Außerdem wird berichtet, dass der Prinz nicht nur seine Invictus Games im nächsten Jahr in seiner Heimat koordinieren will, sondern auch an einer filmischen Doku zum 30. Todestag seiner Mutter Diana im nächsten Jahr arbeitet. 

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