So züchten Sie über den Winter keine Tigermücken

Der Sommer geht, die Tigermücke bleibt: Sie hat mit ihren Eiern längst dafür gesorgt. Insgesamt legt das Weibchen pro Eiablagezyklus etwa 40-90 Eier und verteilt sie auf verschiedene Wasserstellen. Und während erwachsene Exemplare den österreichischen Winter nicht überstehen, ist der Nachwuchs deutlich widerstandsfähiger.