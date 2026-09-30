So züchten Sie über den Winter keine Tigermücken

Wer nach einem Sommer voller nervender Tigermücken meint, jetzt ist es dann endlich vorbei mit den lästigen Viechern, täuscht sich: Deren Eier können monatelang überdauern. Wer sich also nicht gleich auf die nächste Generation Tigermücken freut, sollte jetzt Vorbereitungen treffen.
Der Sommer geht, die Tigermücke bleibt: Sie hat mit ihren Eiern längst dafür gesorgt. Insgesamt legt das Weibchen pro Eiablagezyklus etwa 40-90 Eier und verteilt sie auf verschiedene Wasserstellen. Und während erwachsene Exemplare den österreichischen Winter nicht überstehen, ist der Nachwuchs deutlich widerstandsfähiger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.