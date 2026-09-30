Biker entkam knapp dem Tod, dann stach Wespe zu

Dramatischer Unfall im Tiroler Zillertal: Ein deutscher Motorradfahrer (54) verlor die Kontrolle, konnte aber noch rechtzeitig von seinem Gefährt abspringen, ehe es 60 Meter über einen Abhang stürzte. Der Biker blieb nahezu unverletzt. Ins Spital musste er aber dennoch eingeliefert werden – weil er bei der Unfallaufnahme im Mund von einer Wespe gestochen wurde.