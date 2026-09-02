Gemeinsam bewegen und fitter in den Tag starten

Seit Jahren motiviert Philipp Jelinek Menschen in ganz Österreich, sich regelmäßig zu bewegen – kostenlos, ohne Geräte und ganz ohne Leistungsdruck. Ob im Wohnzimmer, im Garten oder im Urlaub: 20 Minuten reichen, um dem eigenen Körper und Kopf etwas Gutes zu tun. Gemeinsam fällt der Einstieg leichter – und Dranbleiben macht gleich noch mehr Spaß.
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