Gesunde Spitzenküche soll neue Gäste bringen

Bewusste Ernährung liegt voll im Trend und wird auch zunehmend zum Tourismusfaktor. Das bekannte Gesundheitsresort „Marienkron“ im burgenländischen Mönchhof reagiert auf die wachsende Nachfrage nach leichter, ausgewogener Küche und baut sein Profil aus – mit exquisiten Gourmetmenüs, zubereitet von international anerkannten Sterne-Köchen.
Das bekannte Retreat- und Gesundheitsresort „Marienkron“ in Mönchhof ist mit 63 Mitarbeitern zwar kein Großbetrieb, aber für den Bezirk Neusiedl am See, insbesondere den Seewinkel, äußerst relevant. 1955 als Zisterzienserkloster gegründet, entwickelte sich das Haus 1969 zum Kneippzentrum und später zu einem spezialisierten Zentrum für Darmgesundheit, Fasten und ganzheitliches Wohlbefinden weiter. Neben diesen historischen, kulturellen und gesundheitlichen Alleinstellungsmerkmalen hat „Marienkron“ eine Imagefunktion für das Burgenland. Deshalb investierte das Land bei der Übernahme durch die Holding 2023 auch 13,5 Millionen Euro in Umbau und Neuausrichtung.
„Marienkron“ gilt nämlich als strategisches Tourismusunternehmen, das regionale Wertschöpfung erzeugt und zur Diversifizierung des burgenländischen Tourismus beiträgt. Während dieser stark vom Wein-, Thermen-, Rad- und Freizeittourismus geprägt ist, spricht das Resort explizit Gäste an, die gezielt wegen hochwertiger Detoxprogramme und Therapien, wissenschaftlich fundierter Fastenmethoden und Langlebigkeitskonzepten sowie wegen der tiefgreifenden Erholung anreisen. Sie bleiben in der Regel mehrere Tage und kommen auch außerhalb der Hauptsaison ins Burgenland.
Schlemmen und genießen mit gutem Bauchgefühl
Nun lockt das Resort mit dem „Food Retreat“ auch all jene an, die Genuss-Reisen lieben. Von 18. bis 20. September sorgen dabei drei Top-Gastronomen für ein mehrtägiges gesundes Kulinarik-Erlebnis: Patrick Posch, Küchenchef im „Marienkron“. Johannes Nuding vom „Schwarzen Adler“ in Hall in Tirol. Und Francois-Xavier Simon vom „Bistro Blaise“ im belgischen Marche-en-Famenne.
Während Posch vorwiegend vegetarisch kocht und sich mit seiner Slow-Food-Küche auf Kräuter und pflanzliche Zutaten konzentriert, verbindet Nuding, der bereits in Paris und Moskau werkte und als Küchenchef für das glamouröse „Sketch – The Lecture Room & Library“ in London drei Michelin-Sterne erkochte, Klarheit und kreative Kontraste. Auch sein „Schwarzer Adler“ wurde mit zwei Michelin-Sternen prämiert. Simon wiederum steht für die moderne französische Küche. Sein „Bistro Blaise“ hat ebenfalls schon einen Michelin-Stern.
Drei Küchen, drei Philosophien, ein Ziel
Für Nuding und Simon ist das „Food Retreat“ auch eine Rückkehr zu gemeinsamen kulinarischen Wurzeln, denn einst kreuzten sich ihre Wege in den Pariser Küchen von Joël Robuchon und Pierre Gagnaire. Dass das Gipfeltreffen der drei ausgerechnet auf burgenländischem Boden stattfindet, ist kein Zufall: Im Seewinkel gehören Weite, Ruhe und Genuss seit jeher zusammen. Das sollen ernährungsbewusste Besucher auch beim gemeinsamen Event herausschmecken können.
„Das Food Retreat findet heuer bereits zum zweiten Mal statt. Das zeigt, wie stimmig die Verbindung von Gourmetküche, Regeneration und der besonderen Atmosphäre in Marienkron ist. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr entwickeln wir das Format nun weiter. Das Package umfasst zwei Nächtigungen inklusive Vollverpflegung, Fine Dining mit Jazz und Weinverkostung sowie das Sechs-Gänge-Gourmetmenü, das die drei Spitzenköche gemeinsam kreieren werden“, sagt Geschäftsführerin Elke Müller.
Dazwischen werde es Ruhepausen, Meditation und Bewegungsimpulse geben: „Das schafft Zeit und Muße für den Genuss und damit die notwendige Balance fürs gute Bauchgefühl. Darüber hinaus darf jeder Gast den Spabereich mit Indoor-Pool, Sauna und Dampfbad nutzen und wird zusätzlich mit einer Hydrojetmassage und einem entspannenden Wickel verwöhnt.“
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