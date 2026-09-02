Gesunde Spitzenküche soll neue Gäste bringen

Das bekannte Retreat- und Gesundheitsresort „Marienkron“ in Mönchhof ist mit 63 Mitarbeitern zwar kein Großbetrieb, aber für den Bezirk Neusiedl am See, insbesondere den Seewinkel, äußerst relevant. 1955 als Zisterzienserkloster gegründet, entwickelte sich das Haus 1969 zum Kneippzentrum und später zu einem spezialisierten Zentrum für Darmgesundheit, Fasten und ganzheitliches Wohlbefinden weiter. Neben diesen historischen, kulturellen und gesundheitlichen Alleinstellungsmerkmalen hat „Marienkron“ eine Imagefunktion für das Burgenland. Deshalb investierte das Land bei der Übernahme durch die Holding 2023 auch 13,5 Millionen Euro in Umbau und Neuausrichtung.