Kräfte aus dem Ausland? Nicht alle sind willkommen

Österreich sucht händeringend Pflegekräfte aus Drittstaaten. Doch wie gut funktioniert das Onboarding? Zwischen Anerkennung, Bürokratie, Sprache und Integration warten zahlreiche Hürden. Gleichzeitig stellt sich angesichts angespannter Budgets die Frage: Brauchen wir mehr internationale Fachkräfte – oder fehlt den Einrichtungen am Ende schlicht das Geld, um sie zu beschäftigen? Darüber diskutiert Tanja Pfaffeneder im CLUB 3 mit Günther Gnadenberger (Austrify Medical), Elisabeth Potzmann (ÖGKV) und Johannes Wallner (SeneCura).