FIS erlaubt Start für Russen und Belarussen

Sanktionen möglich

Demnach sind bei Verstößen Sanktionen möglich. Die mögliche Zulassung betrifft nur Einzelsportler, gilt nicht für Team-Konkurrenzen. Jedenfalls dürfen keine nationalen Symbole wie Flaggen, Hymnen oder Uniformen gezeigt werden. Selbstverständlich ist das Einhalten der Anti-Doping-Regularien erforderlich. Die Bestimmungen bedeuten eine Lockerung für die Aktiven der beiden Länder, die aufgrund eines seit Februar 2022 gegen die Ukraine geführten russischen Angriffskriegs weitgehend von der Sportbühne verbannt sind.