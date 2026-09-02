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Sami Sheen zeigt ihre Millionen-Kurven im Bikini

Society International
02.09.2026 17:00
Sami Sheen hat sich mit sexy OnlyFans-Fotos ein kleines Vermögen verdient. Jetzt zeigte die ...
Sami Sheen hat sich mit sexy OnlyFans-Fotos ein kleines Vermögen verdient. Jetzt zeigte die Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards ihre Millionen-Kurven auch mal gratis.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/samisheen)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie scheffelt so viel Geld auf OnlyFans, dass sie es sich leisten kann, ihren Fans auch mal einen kostenlosen Blick auf ihren heißen Body zu gewähren. Das tat Sami Sheen jetzt auf ihrem Instagram-Profil, wo sie eine sexy Fotostrecke von sich im Bikini postete.

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Die Tochter von Denise Richards und Charlie Sheen posierte für die Schnappschüsse am Strand bei Sonnenuntergang in einem knallpinken Zweiteiler.

Für die heißen Aufnahmen setzte sie ihre Kurven gekonnt in Szene und blickt dabei lasziv in die Kamera – zur Freude ihrer 236.000 Instagram-Follower.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Bikini-Bilder von Sami Sheen:

Sheen-Tochter scheffelt Millionen
Die 22-Jährige hatte vor Kurzem verkündet, finanziell nicht mehr von ihren Promi-Eltern abhängig zu sein. Sie gehört inzwischen nämlich zu den erfolgreichsten Anbieterinnen auf der Erotik-Bezahlplattform OnlyFans.

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Dank ihrer freizügigen Aufnahmen soll sie seit ihrem Beitritt im Juni 2022 schätzungsweise mehr als drei Millionen Dollar verdient haben. Laut „People“ soll sie zeitweise rund 80.000 Dollar im Monat eingenommen haben.

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