Reifen geplatzt?
Ägypten: 22 Tote bei Busunfall nahe Badeorten
Bei einem Busunfall auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 28 weitere verletzt worden. Der Unfall habe sich zwischen den beiden Badeorten Dahab und Nuwaiba im südlichen Sinai ereignet, teilte das Gesundheitsministerium mit. 20 Krankenwagen seien im Einsatz gewesen.
Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht klar. Jordanische Medien berichteten, dass ein Reifen geplatzt und der Bus daraufhin verunglückt sei.
Demnach sind zehn Jordanier unter den Todesopfern. Ob noch andere Ausländer oder Touristen betroffen sind, ist nicht bekannt. Von Nuwaiba aus sind es über eine Küstenstraße, die über Israel führt, etwa zwei Stunden bis zur jordanischen Grenze.
Häufig Unfälle in Ägypten
Schwere Verkehrsunfälle kommen in Ägypten vergleichsweise häufig vor. Immer wieder gibt es dabei auch Tote und Verletzte. Neben dem schlechten Zustand der Straßen werden als Ursachen vor allem aggressive Fahrweisen genannt und die Tatsache, dass Vorschriften etwa auch zum Tragen von Sicherheitsgurten schlecht oder gar nicht durchgesetzt werden.
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