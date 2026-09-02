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Reifen geplatzt?

Ägypten: 22 Tote bei Busunfall nahe Badeorten

Ausland
02.09.2026 16:41
Bei dem Busunglück wurden 22 Menschen getötet, 28 weitere verletzt.
Bei dem Busunglück wurden 22 Menschen getötet, 28 weitere verletzt.(Bild: APA-Images / AFP / STR)
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Von krone.at

Bei einem Busunfall auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen und 28 weitere verletzt worden. Der Unfall habe sich zwischen den beiden Badeorten Dahab und Nuwaiba im südlichen Sinai ereignet, teilte das Gesundheitsministerium mit. 20 Krankenwagen seien im Einsatz gewesen.

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Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht klar. Jordanische Medien berichteten, dass ein Reifen geplatzt und der Bus daraufhin verunglückt sei.

Demnach sind zehn Jordanier unter den Todesopfern. Ob noch andere Ausländer oder Touristen betroffen sind, ist nicht bekannt. Von Nuwaiba aus sind es über eine Küstenstraße, die über Israel führt, etwa zwei Stunden bis zur jordanischen Grenze.

In Ägypten kommt es häufig zu Verkehrsunfällen.
In Ägypten kommt es häufig zu Verkehrsunfällen.(Bild: APA-Images / AFP / STR)
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