Ägypten: 22 Tote bei Busunfall nahe Badeorten

Häufig Unfälle in Ägypten

Schwere Verkehrsunfälle kommen in Ägypten vergleichsweise häufig vor. Immer wieder gibt es dabei auch Tote und Verletzte. Neben dem schlechten Zustand der Straßen werden als Ursachen vor allem aggressive Fahrweisen genannt und die Tatsache, dass Vorschriften etwa auch zum Tragen von Sicherheitsgurten schlecht oder gar nicht durchgesetzt werden.