Die „Krone“ an der gefährlichsten Grenze Europas

Der Konflikt zwischen Europa – dabei vor allem Deutschland - und Russland spitzt sich gerade dramatisch zu. Die „Krone“ hat aktuell über die estnische Grenze nach Russland geblickt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) machte sich dort auf Einladung seines estnischen Amtskollegen Igor Taro ein Bild von der bestbewachten Grenze Europas.
„Die zahlreichen Vorfälle in ganz Europa sind keine Einzelfälle. Sie sind Teil eines großen Ganzen“, sagt der estnische Innenminister in Hinblick auf die russische Drohnenattacke am Leipziger Flughafen.
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