Premier League bricht erneut den Transfer-Rekord

Trend zum ligainternen Wechsel

Dabei nahm der Trend, dass von der direkten Konkurrenz gekauft wird, weiter zu. Rund 38 Prozent aller Transfers wurden zwischen Premier-League-Vereinen abgewickelt – im vergangenen Sommer waren es noch 30 Prozent. Ligainterne Wechsel sind besonders teuer. Ablösen im Bereich von 50 Mio. Euro sind dabei fast schon die Regel. Um Stars der jeweiligen Vereine handelt es sich dabei meist nicht.