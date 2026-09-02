Anrainer verhindert Großbrand in Wiener Neustadt

Branddirektor bedankt sich bei allen

„Unser Dank gilt zum einen natürlich dem aufmerksamen Bürger, der diesen Brand in seiner Entstehung von seiner Wohnung aus entdeckte. Ohne die frühzeitige Meldung und ohne den raschen Einsatz unserer ehrenamtlichen Nachtbereitschaft wäre es hier zu einem ausgedehnten Brandereignis gekommen. Auch gilt natürlich – wie so oft – der Dank den unterstützenden Kräften der Polizeiinspektion Burgplatz und des Roten Kreuzes, die uns während des Einsatzes einerseits den Verkehr abgehalten haben, um unsere Arbeit erledigen zu können und andererseits die Sicherheit gegeben haben, dass sollte etwas passieren, wir sofort eine Versorgung vor Ort haben. Letzteres mussten wir zum Glück nicht in Anspruch nehmen“, zeigt sich Wiener Neustadts Branddirektor mit dem Einsatzerfolg zufrieden.