Anrainer verhindert Großbrand in Wiener Neustadt

Morgenstund‘ hat nicht nur Gold im Mund, sondern kann auch Glück bringen. So geschehen in Wiener Neustadt, als ein aufmerksamer Frühaufsteher von seinem Fenster aus Rauchentwicklung in der Innenstadt bemerkte. Und sofort die Feuerwehr rief. Diese konnte das Feuer auf einer Baustelle rasch löschen.
Von seiner Wohnung am Neuklosterplatz hatte ein Wiener Neustädter gute Sicht auf eine Baustelle beim Haus Grazer Straße 96. Und genau dort sah er kurz nach 5 Uhr früh Rauch und rief sofort die Feuerwehr. Die Nachtbereitschaft wurde zum Brandverdacht entsandt. Von seinem Balkon aus zeigte der Anrufer dem erst eintreffenden Offizier den Rauch.
Brand in entkerntem Gebäude
Drehleiter, Atemschutztrupp und weitere Einsatzkräfte wurden benötigt, um den Brand im Inneren der Baustelle, der von einem Raum im ersten Obergeschoß ausging, zu bekämpfen. Das Feuer war bereits auf die alte, mit Stroh gedeckte Zwischendecke übergetreten. Das Gebäude direkt an der Grazer Straße wird derzeit entkernt und somit ist das zweite Obergeschoß vollkommen im Freien.
Um den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen, wurden die Decke und auch die Innenwand im ersten Obergeschoß mit Trennwerkzeugen geöffnet. Etwas mehr als eine Stunde nach Alarmierung konnte Brand aus gegeben werden. Die Grazer Straße im Einsatzbereich musste in dieser Zeit gesperrt werden.
Branddirektor bedankt sich bei allen
„Unser Dank gilt zum einen natürlich dem aufmerksamen Bürger, der diesen Brand in seiner Entstehung von seiner Wohnung aus entdeckte. Ohne die frühzeitige Meldung und ohne den raschen Einsatz unserer ehrenamtlichen Nachtbereitschaft wäre es hier zu einem ausgedehnten Brandereignis gekommen. Auch gilt natürlich – wie so oft – der Dank den unterstützenden Kräften der Polizeiinspektion Burgplatz und des Roten Kreuzes, die uns während des Einsatzes einerseits den Verkehr abgehalten haben, um unsere Arbeit erledigen zu können und andererseits die Sicherheit gegeben haben, dass sollte etwas passieren, wir sofort eine Versorgung vor Ort haben. Letzteres mussten wir zum Glück nicht in Anspruch nehmen“, zeigt sich Wiener Neustadts Branddirektor mit dem Einsatzerfolg zufrieden.
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