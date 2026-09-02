Reha mit Sinner: „Ski-Shakira“ vor dem Comeback

In der vergangenen Saison hatte die junge Süditalienerin – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin „Ski-Shakira“ genannt – ihr Debüt im Weltcup gefeiert und sogar an den Olympischen Spielen in Cortina im Februar teilgenommen. Im Slalom der Team-Kombination schied sie aus – noch schlimmer kam es jedoch ein paar Tage später.