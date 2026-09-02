Reha mit Sinner: „Ski-Shakira“ vor dem Comeback

Die Zeit des Leidens hat für „Ski-Shakira“ endlich ein Ende: Die Italo-Kolumbianerin Giada D’Antonio, eines der größten Talente im alpinen Skisport, steht nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback. Nach einer Reha, die sie teilweise gemeinsam mit Tennisstar Jannik Sinner absolvierte ...
„Jetzt ist der Moment gekommen, mich wieder einer neuen Herausforderung zu stellen“, ließ die 17-Jährige via Instagram wissen.
In der vergangenen Saison hatte die junge Süditalienerin – ob ihrer Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin „Ski-Shakira“ genannt – ihr Debüt im Weltcup gefeiert und sogar an den Olympischen Spielen in Cortina im Februar teilgenommen. Im Slalom der Team-Kombination schied sie aus – noch schlimmer kam es jedoch ein paar Tage später.
Gemeinsame Reha in Turin
Beim Riesentorlauf-Training in Toblach in Südtirol stürzte D’Antonio und riss sich das Kreuzband im rechten Knie. Die Reha absolvierte die 17-Jährige im sportmedizinischen Zentrum JMedical in Turin – Seite an Seite mit dem Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner (siehe Posting oben).
Der Südtiroler kuriert dort seine Sehnenentzündung im rechten Knie aus, mit der er sich seit Monaten herumschlägt und die ihn auch ein Antreten bei den derzeit stattfindenden US Open kostete.
Giada D’Antonio kehrt nun zurück auf die Piste und ist schon heiß auf den Start der neuen Saison Ende Oktober.
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