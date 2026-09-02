Erst Schürhaken, dann Messer: Frau festgenommen

Ein Streit zwischen einem Ehepaar ist am Dienstag in Wien-Simmering völlig eskaliert. Eine 60-Jährige hatte ihren Ehemann mit einem Küchenmesser attackiert und im Gesicht verletzt. Die Frau flüchtete zunächst. Wenig später wurde sie in einem Hotel festgenommen.
Der Mann konnte dem Angriff laut Polizei ausweichen, erlitt dabei aber zwei Schnittverletzungen im Gesicht und flüchtete aus dem Einfamilienhaus. Bei den Ermittlungen gab er außerdem an, bereits am Vortag von seiner Ehefrau mit einem Schürhaken attackiert worden zu sein.
Küchenmesser sichergestellt
Gegen 18 Uhr wurde die Verdächtige schließlich in einem Hotel in Wien-Landstraße gefasst. Bei ihr wurden laut Polizei rund 1,6 Promille festgestellt. Das mutmaßlich verwendete Küchenmesser wurde sichergestellt.
Ermittlungen laufen
Gegen die Frau wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.
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