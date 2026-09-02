Motorradpolizist im Einsatz von Linienbus erfasst

Ein Polizist im Einsatz wurde am Dienstagabend im Wiener Bezirk Favoriten mit seinem Motorrad von einem Linienbus erfasst. Der Beamte wurde verletzt.
Kurz nach 19 Uhr war der Polizist auf seinem Motorrad auf Einsatzfahrt – mit eingeschaltetem Blaulicht wollte er die Kreuzung Altes Landgut/Grenzackerstraße übersetzen.
Ein Linienbus konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Motorrad. Der Polizist wurde zu Boden geschleudert und verletzt. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er ins Spital gebracht.
Staus im Abendverkehr
Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kreuzung gesperrt, es kam dadurch zu Verzögerungen im Abendverkehr. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Unfallerhebungen aufgenommen.
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